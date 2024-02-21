Строительство детского сада продолжается в микрорайоне Рекинцо-2 Солнечногорска

В микрорайоне Рекинцо-2 Солнечногорска продолжается строительство детского сада, работы проходят с использованием модульных технологий в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействованы 35 рабочих, пять единиц техники. Ведется сборка модульных конструкций на уровне второго этажа, монтаж плиты перекрытия, продолжается устройство инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Детский сад будет рассчитан на 320 мест, в нем будет 13 групп. В нем разместят спальни, комнаты, раздевалки, физкультурный зал, зал для музыкальных занятий, пищевой блок, медицинские кабинеты, залы для творческих занятий. На прилегающей территории обустроят детские игровые и спортивные площадки, а также места для отдыха и прогулок. Завершение работ запланировано на конец лета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.