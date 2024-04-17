Строительство детского сада продолжается в Щелково в рамках госпрограммы

В подмосковном Щелково в рамках госпрограммы продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 220 мест, стройготовность объекта достигла 35%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 45 рабочих и пять единиц техники. Продолжается кладка внутренних перегородок, монтаж системы отопления и электроснабжения в подвальной части здания, монтаж лотков под слаботочные системы, гидроизоляция и утепление кровли. Подрядчик приступил к установке оконных блоков и витражей», — уточняется в сообщении.

Дошкольное учреждение появится на улице Школьная, оно будет рассчитано на 11 групп для детей от 1,5 до 7 лет. В нем разместят помещения охраны, медблок, пищеблок, групповые ячейки, залы для музыкальных и физкультурных занятий и другие помещения. На прилегающей территории установят теневые навесы, детские игровые и спортивные площадки. Завершение работ запланировано на декабрь 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.