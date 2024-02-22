Строительство детского сада стартовало в Балашихе

В Балашихе вблизи деревни Павлино началось строительство детского сада № 4, застройщиком выступает ООО СЗ «МИЦИНВЕСТСТРОЙ». Извещение об этом поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь нового дошкольного учреждения превысит 3,4 тысячи квадратных метров, его смогут посещать 205 детей. В здании разместят групповые, медицинский и пищевой блоки, спортивный и музыкальный залы, кабинет психолога-логопеда и другие помещения. Все они будут оснащены необходимым набором технологического оборудования, мебелью и инвентарем. Завершение работ запланировано на май 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.