Строительство детского сада завершается в Подольске

В Подольске на улице Школьная завершается строительство детского сада на 240 мест, его стройготовность превысила 85%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано находятся более 50 рабочих и две единицы техники. Продолжаются фасадные, отделочные работы, монтаж систем электроснабжения и вентиляции, водоснабжения и отопления», — говорится в сообщении.

Строительство ведется в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. Площадь объекта превысит три тысячи квадратных метров. Там размесят просторные групповые помещения с игровой зоной, спальней и буфетом, залы для занятий музыкой и физкультурой, кабинет логопеда и психолога, пищеблок, медицинский и методические кабинеты и другие помещения. Рядом со зданием обустроят детские игровые и спортивные площадки. Завершение работ запланировано на июнь 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.