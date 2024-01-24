Строительство детской поликлиники стартовало в Чехове по нацпроекту «Здравоохранение»

На улице Мира, 4а в Чехове стартовало строительство детской областной поликлиники на 500 посещений в смену. Извещение об этом получило Главное управление государственного строительного надзора Московской области. Объект возводят по нацпроекту «Здравоохранение», в соответствии с единым стандартом программы «Наша поликлиника».

В ведомстве уточнили, что строители приступили к земляным работам. Здесь возведут медучреждение площадью 8,6 тысячи квадратных метров, где разместят педиатрическое отделение, кабинеты врачей узких специальностей, вакцинопрофилактики, функциональной диагностики и реабилитации. Кроме того, будут обустроены комнаты здорового ребенка и детские игровые уголки. Завершение работ запланировано на 2025 год, в новом медучреждении смогут работать 223 человека.

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