Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья продолжается в Шатуре

В городе Рошаль городского округа Шатура в рамках реализации госпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» продолжается строительство многоквартирного жилого дома, ход проведения работ проконтролировали сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Стройготовность объекта превысила 50%, строители выполняют монтаж инженерных сетей, установку окон, комплекс работ по устройству кровли. В новостройке будет восемь этажей, она рассчитана на 82 квартиры. Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.