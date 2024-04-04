Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья в Подольске завершат в мае

Напоминаем, что многоэтажный жилой дом на улице Плещеевской строят по национальному проекту «Жилье и городская среда», в рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы».

Примечательно, что возводить объект начали в августе прошлого года, а завершение строительства намечено уже на май текущего года. На сегодня строительная готовность многоэтажки превышает уже 85 процентов. В 13-этажном доме обустроено 84 квартиры. Все они предназначены для тех, кто сегодня проживает в ветхом и аварийном жилье. В общей сложности уже летом новоселами станут 192 человека.

Ранее сегодня губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье расширили меры поддержки участников СВО.