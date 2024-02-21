Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья в Пушкинском вышло на финишную прямую

На улице Гоголевская в городском округе Пушкинский завершается строительство дома, в который переедут жители аварийного жилья. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители завершили фасадные работы, на финишной прямой отделочные работы в квартирах и общедомовых помещениях. Также ведется устройство прилегающей территории», — говорится в сообщении.

В новостройку смогут переехать более 320 человек, которые пока проживают в 26 аварийных домах. В общей сложности будет расселено более 5,6 тысячи квадратных метров жилья. В ведомстве добавили, что в муниципалитете также приступили к реализации новой программы переселения из аварийного жилья, в ходе которой удастся расселить более 1,2 тысячи человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.