Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья в Солнечногорске завершат до конца года

В микрорайоне Локомотивный поселка Поварово Солнечногорского округа продолжается строительство дома в составе жилого комплекса «Новый город», в который переедут переселенцы из аварийного жилья, завершить работы планируют до конца 2024 года. Об этом сообщает Главное управление регионального строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства совместно с главой округа Константином Михальковым и прокурором муниципалитета Артемом Шишовым проверили ход проведения работ. Сейчас строители выполняют устройство внутриплощадочных сетей, инженерных систем, отделочные и другие работы. В новостройке будет десять этажей, ее площадь составит около пяти тысяч квадратных метров. Она будет рассчитана на 96 квартир. В ведомстве добавили, что на территории жилого комплекса уже есть детский сад, школа, отделение банка, детская поликлиника, физкультурно-оздоровительный центр и супермаркеты.

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