Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья завершается в Красногорске

На улице Лесная в подмосковном Красногорске завершается строительство многоэтажного жилого дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья, расселение граждан ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что на данный момент строители выполняют устройство инженерных сетей, отделку помещений, а также ведут благоустройство прилегающей территории. В новый дом смогут переехать более 500 человек, которые пока проживают в аварийных домах на улице Первомайской № 7, № 11, № 12. Общая расселяемая площадь превысит семь тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.