Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса продолжается в Бронницах

На Москворецкой улице в городском округе Бронницы продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, оснащенного универсальным спортивным залом, завершение работ запланировано на декабрь 2024 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

На данный момент строители выполняют армирование и бетонирование элементов трибун, а также монолитные работы по возведению здания, стройготовность объекта достигла 20%. Площадь ФОКа превысит две тысячи квадратных метров. В нем разместят универсальный спортивный зал с трибунами, залы для фитнеса и силовой подготовки, бассейн с сауной и душевыми, кафе и другие помещения. Рядом со здание обустроят парковочное пространство и места для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.