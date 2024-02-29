Строительство кампуса для проживания преподавателей лицея имени В. И. Долгих продолжается в Истре

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области провели плановую проверку строительства кампуса для проживания преподавательского состава областного технологического лицея имени В. И. Долгих в городском округе Истра.

В настоящее время на объекте строители ведут отделку фасада, а также монтаж внутренних инженерных систем. При этом строительная готовность здания составляет уже сорок процентов.

Площадь трехэтажного здания составляет почти три тысячи квадратных метров. В нем расположатся почти сорок номеров для проживания педагогов. В вестибюльной группе оборудуют колясочную и гардероб, а также помещения для стирки и глажки белья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что школа на 1,1 тысячи мест откроется в Павловской Слободе уже в сентябре.