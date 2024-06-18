Строительство комплексной поликлиники продолжается в Лосино-Петровском
Фото: [Пресс-служба Щелковской больницы]
В рамках выполнения государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», в рабочем поселке Свердловский на улице Заводская продолжается строительство комплексной поликлиники Щелковской больницы для взрослых и детей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
Ожидается, что новая поликлиника сможет принимать 270 взрослых и 50 детей в смену. При проектировании учтены все требования безопасности и комфорта пациентов. Строительство идет полным ходом. Его завершение планируется к концу этого года.
«Учреждение будет соответствовать единому областному стандарту «Наша поликлиника». Наиболее часто посещаемые кабинеты будут размещены на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты — на верхних. Также в здании оборудуют входные группы для разграничения потоков пациентов», — рассказывает главный врач Щелковской больницы Николай Красиков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил президента России за поддержку проекта по строительству детского госпиталя.