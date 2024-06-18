Строительство комплексной поликлиники продолжается в Лосино-Петровском

«Учреждение будет соответствовать единому областному стандарту «Наша поликлиника». Наиболее часто посещаемые кабинеты будут размещены на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты — на верхних. Также в здании оборудуют входные группы для разграничения потоков пациентов», — рассказывает главный врач Щелковской больницы Николай Красиков.