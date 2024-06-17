Губернатор Подмосковья поблагодарил президента России за поддержку проекта по строительству детского госпиталя

«Я хотел и поблагодарить и сказать, что мы в июле будем готовы к открытию. И конечно, очень хотел бы вас пригласить, потому что мы собрали большую команду врачей. Думаю, что это будет, уверен, знаковое событие», — обратился Воробьев к президенту.

Он также отметил, что Путин поддержал строительство клиники в Балашихе, которую планируют возвести к концу 2027 — началу 2028 года. Президент подчеркнул, что огромную роль в сфере здравоохранения играет поликлиническое звено и возможность посещений. Губернатор, в свою очередь, уточнил, что самый большой запрос в регионе фиксируется на первичную помощь, в связи с чем в Подмосковье строят новые поликлиники и проводят капитальный ремонт уже существующих.

«Большой запрос и на форму, когда оборудование существует, когда стены радуют, ну и, конечно, врачей, целая программа по привлечению врачей. Вы знаете, что эта тема очень актуальна во всех регионах, в Подмосковье в частности, поэтому делаем заметные стимулирующие выплаты особенно тем, кто идет в первичное звено», — сказал губернатор.

Путин добавил, что эта работа важно, в том числе, из-за прироста населения. По словам Воробьева, в 2023 году прирост составил около 70 тысяч человек.

Ранее Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.