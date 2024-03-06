Строительство консультативно-диагностического центра продолжается в Одинцовском округе

В селе Ромашково Одинцовского округа продолжается строительство нового консультативно-диагностического центра, работы проводятся с целью достижения показателей региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Общая строительная готовность здания составляет 25%. На данный момент полностью завершены подготовительные работы. Ведутся монолитные работы на уровне первого и второго этажей здания, прокладываются наружные сети водоснабжения», — говорится в сообщении.

В новом медучреждении будут оказывать первичную помощь пациентам. В нем разместят терапевтическое и педиатрическое отделения, клинико-диагностическую лабораторию, блок кабинетов узких специалистов и специализированного приема, дневной стационар и отделение восстановительного лечения и медицинской профилактики. Все кабинеты будут оснащены современной мебелью и медицинским оборудованием. Прилегающую к объекту территорию благоустроят, на ней будет организована парковка. Завершение работ запланировано на конец 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.