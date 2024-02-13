Строительство консультационно-диагностического центра продолжается в селе Ромашково Одинцовского округа

В селе Ромашково Одинцовского округа продолжается строительство консультационно-диагностического центра, его возводят в рамках госпрограммы Московской области. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Медучреждение будет относиться к Одинцовской областной больнице. Ведется армирование и бетонирование плиты перекрытия и монтаж опалубки», — говорится в сообщении.

В медучреждении будут принимать 150 детей и 200 взрослых. В нем будет три этажа, там разместят терапевтическое и педиатрическое отделения, кабинеты врачей специалистов, отделения медицинской профилактики, неотложной помощи, блок лучевой терапии, дневной стационар и не только. Сейчас строительная готовность здания превышает 20%, его планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.