Строительство нового детского сада продолжается в Химках

В Химках в микрорайоне Новогорск-Планерное продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 320 мест, на завершают возведение третьего этажа. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 26 рабочих и две единицы. Подрядчик выполняет монолитные работы на уровне третьего этажа здания, устройство наружных инженерных сетей, установку окон и внутреннюю отделку помещений», — говорится в сообщении.

Площадь детского сада составит 4,8 тысячи квадратных метров, там обустроят групповые ячейки, кабинеты для развивающих занятий, музыкальные и физкультурные залы, на прилегающей территории — игровые и спортивные площадки, а также площадку с навесом для хранения колясок и санок. Открыть учреждение планируют 1 сентября 2025 года.

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