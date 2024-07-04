Строительство нового детского сада продолжается в подмосковной Лобне

В Лобне на улице Борисова продолжается строительство нового детского сада, сейчас на объекте выполняют работы по устройству вентилируемого фасада, вентиляции и сантехники, а также укладку плитки на стены и пол и благоустройство территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строительство здания будущего детского сада началось инвестором около 10 лет назад, но было приостановлено. К моменту возобновления строительства многие элементы здания пришли в негодность от времени и воздействия атмосферных осадков. Было принято решение снести все стены и перестроить их заново, оставив только железобетонный каркас», — говорится в сообщении.

Строительство проходит в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Оно возобновилось в 2024 году после того, как объект включили в программу. В здании будет три этажа, там разместят пять групп. Их будут посещать по 20 детей в возрасте от трех до семи лет. Завершить работу планируют в этом году.

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