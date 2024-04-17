Строительство нового детского сада стартовало в Мытищах

В ведомстве уточнили, что сейчас на строительной площадке проходят подготовительные работы. Завершить возведение объекта планируют в начале 2026 года. В детском саду будет три этажа, его площадь превысит четыре тысячи квадратных метров. В здании обустроят 12 групповых ячеек, в каждой из которых будут предусмотрены спальня, игровая, буфетная, раздевалка, туалетная комната. Кроме того, будут оборудованы музыкальный и спортивный залы. На прилегающей территории разместят детские игровые площадки с теневыми навесами и физкультурно-спортивную площадку. На всей территории детского сада будет предусмотрено круглосуточное видеонаблюдение, интегрированное в систему «Безопасный регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.