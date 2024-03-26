Строительство нового детского сада завершается в Мытищах

В микрорайоне 17 городского округа Мытищи завершается строительство детского сада, рассчитанного на 250 мест, его стройготовность превысила 85%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано более 60 рабочих и три единицы техники. Завершаются фасадные работы, устройство инженерных сетей, ведется поставка и сборка мебели», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы. В детском саду будут обустроены групповые ячейки со спальнями и игровыми комнатами, музыкальный и физкультурный залы, медблок с процедурным кабинетом, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога и другие помещения. На прилегающей территории уже установили теневые навесы, детские игровые и спортивные площадки, провели благоустройство и озеленение. Завершение работ запланировано на лето 2024 года.

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