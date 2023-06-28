Строительство нового детского сада завершается в подмосковном Подольске

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья проверили, как идут работы по возведению «круглого» детсада в жилом квартале «Новая Щербинка» в Подольске.

Напоминаем, что строительство данного социального объекта стартовало в марте прошлого года, а завершиться согласно графику осенью этого года. Строительная готовность составляет уже шестьдесят пять процентов.

Отмечается, что трехэтажное здание имеет уникальное архитектурное решение — в форме цилиндра в унисон с объемно-пространственной композицией всего жилого комплекса.

Накануне губернатор Подмосковья посетил Верею с рабочим визитом и рассказал местным жителям, что здание начальной школы в Верее готово уже на 57 процентов.