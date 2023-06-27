Губернатор Подмосковья: здание начальной школы в Верее готово уже на 57 процентов

Здание начальной школы в Верее, где сейчас идет капитальный ремонт, готово уже на 57 процентов. Образовательное учреждение заработает к 1 сентября, написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своих соцсетях по итогам визита в муниципалитет.

Глава Московской области напомнил, что здание было построено еще до революции — в 1914 году. Благодаря реставраторам и строителям там сохранят уникальные элементы архитектуры, в том числе своды Монье и небольшие потолочные арки.

Школу оснастят новой мебелью и оборудованием. Также будет благоустроена прилегающая территория. Кроме того, отметил губернатор, принято решение поменять планировку некоторых помещений, чтобы выделить место под продленку и развивающие занятия.

«Мы стараемся быстрее завершить все работы, чтобы уже 1 сентября дети вернулись за родные парты. <…> В Наро-Фоминске параллельно также приводим в порядок Селятинскую школу № 2, школы № 1 и № 7 в самом Наро-Фоминске, Апрелевскую СОШ № 3 и детский сад № 65», — рассказал Андрей Воробьев.

Во время рабочего визита в Верею губернатор также пообщался с местными жителями. Они попросили Андрея Воробьева оборудовать вблизи школы универсальную спортплощадку. Глава региона пообещал рассмотреть данный вопрос.