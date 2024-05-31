Строительство нового детского сада завершилось в ЖК «Пятницкие кварталы»
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили строительство детского сада, возводимого вблизи деревни Сабурово в городском округе Красногорск. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По итогам проверки ведомство выдало заключение о соответствии здания детского сада утвержденному проекту. Теперь застройщик может приступить к подготовке пакета документов для получения разрешения на ввод его в эксплуатацию.
Отмечается, что новый детсад возвели в рамках развития территории жилого комплекса «Пятницкие кварталы» для обеспечения новостроек необходимой социальной инфраструктурой.
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