Строительство нового корпуса пятой школы стартует в Ногинске

В Ногинске на улице Кирова начинается строительство нового учебного корпуса школы № 5, который будет рассчитан на 550 мест, работы пройдут в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Выдано разрешение на строительство нового корпуса школы № 5 в Ногинске. Со следующей недели подрядчик приступает к подготовительному этапу работ на площадке — планировке территории, обустройству подъездных путей, бытового городка», — говорится в сообщении.

В новом корпусе для школьников обустроят учебные классы, спортивный и актовый залы, библиотеку с медиатекой и другие помещения. Прилегающую территорию благоустроят, на ней появятся спортивное ядро и детские игровые площадки. Завершение работ запланировано на конец лета 2025 года, открытие нового корпуса поможет решить проблему с обучением во вторую смену в существующей школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.