Строительство нового корпуса шестой гимназии в Солнечногорске завершат в следующем году

На улице Банковская в Солнечногорске в 2025 году построят новый корпус гимназии № 6, подрядчик уже приступил к подготовительному этапу работ на стройплощадке. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Работы будут проведены в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета. <…> Ведется планировка территории, обустройство мест складирования материалов, подъездных путей, устройство бытового городка», — говорится в сообщении.

В новом корпусе смогут учиться 300 учеников, в нем разместят учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком. Рядом со зданием появятся спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Кроме того, строителям также предстоит обновить основное здание гимназии, которое возвели в 1980 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.