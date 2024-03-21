Строительство нового корпуса школы продолжается в квартале «Надежда» в Ступино

В квартале «Надежда» городского округа Ступино продолжается строительство нового корпуса школы, рассчитанного на 550 мест, его стройготовность достигла 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Объект возводится в рамках госпрограммы. На площадке ведут работу 50 строителей и три единицы техники. В здании будущей школы завершается кладка внутренних перегородок, а также ведутся работы по устройству кровли, витражное остекление, монтаж систем вентиляции и отопления», — говорится в сообщении.

Общая площадь школы составит 11 тысяч квадратных метров, ее разделят на блоки начальной и основной школы. В ней разместят учебные классы и лаборантские, мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовую с пищеблоком, медкабинет и другие помещения. Рядом со зданием обустроят стадион с беговыми дорожками, площадки для спортивных игр, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Завершение всех работ запланировано на конец лета 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.