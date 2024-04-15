Строительство нового корпуса школы завершается в Ступино

В микрорайоне Новое Ступино в селе Верзилово городского округа Ступино завершается строительство нового корпуса школы, рассчитанного на 550 мест, стройготовность объекта превысила 75%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области. Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета.

«На объекте 179 рабочих и семь единиц техники. Ведутся работы по монтажу радиаторов системы отопления, монтаж фасадной системы и витражей, лифтового оборудования, настенной плитки в помещении пищеблока», — говорится в сообщении.

Строители также выполняют устройство футбольного поля и оснований под игровые и спортивные площадки и завершают возведение перехода между корпусами школы. В здании разместят входные группы, помещения охраны и гардероб, учебные классы, групповые ячейки для дошкольного отделения, лаборантские, медблок, два спортзала, пищеблок со столовой, актовый зал и библиотечно-информационный центр. Завершение работ запланировано на конец лета 2024 года.

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