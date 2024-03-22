Строительство нового образовательного комплекса в Котельниках завершат в следующем году

Рабочие вышли на площадку по строительству нового воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Опытное поле городского округа Котельники, работы планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Объект будут возводить в рамках государственной программы Московской области. В него войдут общеобразовательная школа на 2,1 тысячи учеников и детский сад на 350 мест. Общая площадь составит 44,6 тысячи квадратных метров. В образовательном комплексе разместят учебные классы, мастерские, кабинеты кулинарии, кройки и шитья, пищеблок и обеденные залы, медблок, спортивные и актовый залы, библиотечно-информационный центр с зоной IT и читальным залом. В детском саду обустроят групповые помещения со спальнями, игровыми и обеденной зоной. На прилегающей территории появятся спортивные и игровые площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.