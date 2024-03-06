Строительство нового здания физмат лицея завершается в Сергиевом Посаде

В микрорайоне Семхоз Сергиева Посада завершается строительство здания физико-математического лицея, работы проходят в рамках региональной госпрограммы за счет бюджетных средств. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы более 90 рабочих и три единицы техники, они завершают устройство фасадных конструкций, входных групп, отделку внутренних помещений, монтаж инженерных сетей, а также благоустройство территории. В новом объекте разместят учебные классы, трансформируемый ИТ-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, спортивные и актовый залы, библиотечно-информационный центр и другие помещения. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

«Лучшее учебное заведение города. Низкий поклон всему преподавательскому составу за обучение наших детей. С нетерпением жду открытия обновленного лицея», — поделилась жительница Ирина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.