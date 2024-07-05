Строительство нового здания полиции ведется в подмосковной Кашире

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области совместно с экспертами лаборатории «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход строительства административного здания Каширского ОВД. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что текущая строительная готовность составляет уже пятьдесят пять процентов. На текущий момент строители выполняют работ монтаж светопрозрачных конструкций, бетонирование парапета, электромонтажные работы, а также комплексное благоустройство.

Общая площадь нового четырехэтажного административного здания составит более восьми тысяч квадратных метров. Функциональные блоки будут обособлены. Завершение строительства намечено на первый квартал следующего года.

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