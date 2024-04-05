Строительство новой большой школы продолжается в Лобне

В микрорайоне Катюшки подмосковной Лобни продолжается строительство большой современной школы, завершить работы подрядчик АО «МСУ-1» планирует в августе 2024 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано 425 рабочих и семь единиц техники. Одновременно с благоустройством внутри здания ведется монтаж стеновых панелей, устройство системы вентиляции и водоснабжения. Также продолжаются кровельные и фасадные работы», — говорится в сообщении.

Строительство школы проходит в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета, ее площадь превысит 30 тысяч квадратных метров. Там разместят блоки начальной, основной и старшей школы. Для учеников здесь появятся учебные классы и лаборатории, мастерские, актовый зал со сценическим звуковым и светотехническим оборудованием, спортзалы, столовая, читальный зал с ИT-зоной и другие помещения. На прилегающей территории рабочие обустроят детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха, площадку для проведения общешкольных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.