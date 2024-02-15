Строительство новой большой школы продолжается в Мытищах

В деревне Сухарево городского округа Мытищи продолжается строительство школы, которая будет рассчитана на 1,1 тысячи мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что строительная готовность объекта составила 20%, сейчас строители проводят работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций и устройство наружных инженерных сетей. Общая площадь школы составит 17,7 тысячи квадратных метров, там разместят учебные классы, спортивный и актовый залы, библиотеку с медиатекой, столовую. Помимо этого, рабочие благоустроят прилегающую территорию, там обустроят ядро с игровыми и детскими площадками. Работы проходят в рамках нацпроекта «Образование», завершить строительство планируется до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.