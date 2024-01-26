Строительство новой большой школы продолжается в подмосковной Лобне

В микрорайоне Катюшки подмосковной Лобни продолжается строительство школы, рассчитанной на 2,2 тысячи мест, ее стройготовность превысила 50%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 136 человек и восемь единиц техники, подрядчик идет в графике. Продолжается монтаж инженерных сетей и оборудования, устройство внутренних перегородок, полов, кровельные, фасадные работы», — говорится в сообщении.

Школа станет одной из самых больших в округе, работы ведутся в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета. В здании будет четыре этажа, его площадь превысит 30 тысяч квадратных метров. Там разместят учебные классы, лаборатории, мастерские, спортивные и актовый залы, читальный зал с ИT-зоной и другие помещения. На прилегающей территории разместят беговые дорожки, спортивные площадки, учебно-опытную зону и экологическую тропу, а также площадку для проведения общешкольных мероприятий. Завершение работ запланировано на август 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.