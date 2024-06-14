Строительство новой поликлиники продолжается в Ленинском округе

В микрорайоне Сапроново Ленинского округа продолжается строительство комплексной поликлиники, рассчитанной на 750 посещений в смену, стройготовность объекта достигла 30%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 100 рабочих, которые ведут кровельные работы, кладку стен и перегородок, отделку внутренних помещений и монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.

В новом медучреждении разместят терапевтическое и педиатрическое отделения, блоки узких специалистов, клинико-диагностический центр, отделение неотложной помощи, стоматологию. Кроме того, там появятся отделения лучевой диагностики, восстановительной медицины и реабилитации и дневной стационар. Завершение работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.