Строительство новой поликлиники продолжается в Ленинском округе

В микрорайоне Сапроново Ленинского округа продолжается строительство комплексной поликлиники, которая будет рассчитана на 750 посещений в смену, работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На строительной площадке более 90 рабочих и пять единиц техники. Выполняется устройство перегородок из газобетонных блоков на всех этажах здания, устройство кровельного парапета, наружных и внутренних инженерных сетей. Рабочие приступили к установке оконных блоков», — говорится в сообщении.

Площадь здания составит около 10 тысяч квадратных метров, в нем сделают три независимых входа — в детскую и взрослую поликлинику, а также травматологию. В медучреждении обустроят терапевтическое и педиатрическое отделения, блоки узких специалистов, клинико-диагностический центр, отделение неотложной помощи, стоматологию, отделение лучевой диагностики, восстановительной медицины и реабилитации, а также дневной стационар. Поликлинику планируют открыть в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.