Строительство новой поликлиники продолжается в Лобне

В Лобне на улице Заречная продолжается строительство новой поликлиники, которая будет рассчитана на 600 посещений в смену, работы планируют завершить в конце 2024 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Здравоохранение», в них задействованы 115 рабочих и четыре единицы техники. Стройготовность объекта превысила 64%.

«Сейчас специалисты завершают устройство фасадных конструкций, кровельные работы. Ведут устройство сетей электроснабжения, монтаж систем вентиляции и отопления, устройство тепловых сетей и сетей связи. Проводятся внутренние отделочные работы», — говорится в сообщении.

В новом учреждении размесят дневной стационар, два рентгенологических кабинета, отделения неотложной помощи, женской консультации, отделения для лечения инфекционных заболеваний и не только. На прилегающей территории обустроят парковку, рабочие также проведут ее благоустройство и озеленение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.