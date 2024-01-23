Строительство новой школы продолжается в городском округе Мытищи

Отмечается, что данное образовательное учреждение возводит ГК «Самолет» на улице Силикатной. В настоящее время на объекте ведутся земляные работы и устройство фундаментных конструкций. Строительная готовность составляет пять процентов. Завершить строительство планируют в третьем квартале 2025 года.

Помимо учебных кабинетов, здесь обустроят двухэтажный информационно-библиотечный центр. Актовый зал займет два уровня. Также в школе откроют два спортивных зала. Эта школа — первая из двух запланированных на территории ЖК «Мытищи Парк».

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что учителя в Подмосковье будут получать доплату за аренду жилья.