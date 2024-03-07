Строительство новой школы продолжается в подмосковном Зарайске

На улице Московская в городском округе Зарайск продолжается строительство школы, рассчитанной на 825 мест, ее стройготовность превысила 20%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области. Работы проходят в рамках региональной госпрограммы.

«На площадке задействовано 60 рабочих и пять единицы техники. Проводятся работы по армированию и бетонированию вертикальных конструкций, кладка наружных и внутренних стен, устройство фундамента, устройство ливневой канализационной системы», — говорится в сообщении.

В учебном учреждении обустроят специализированные кабинеты и лаборатории, спортивные и актовые залы, творческие студии и мастерские. Рядом со школой появятся физкультурно-спортивная, учебно-опытная и хозяйственная зоны. Помимо этого, рабочие создадут места для отдыха учащихся и площадку для общешкольных мероприятий. Завершение работ запланировано на конец лета 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.