Строительство новой школы продолжается в поселке Развилка Ленинского округа

В ЖК «Римский» поселка Развилка Ленинского округа продолжается строительство школы, рассчитанной почти на 1,4 тысячи мест, работы проходят в рамках госпрограммы Московской области. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Сейчас на объекте задействовано более 140 человек, а также четыре единицы спецтехники. Завершаются монолитные работы. Ведется монтаж внутренних систем и инженерных сетей (вентиляция, водопровод, канализация, отопление)», — говорится в сообщении.

В здании будет четыре этажа, его площадь составит почти 20 тысяч квадратных метров. В нем разместят учебные классы, лаборатории, мастерские, актовый зал, два спортзала, читальный зал с IT-зоной, столовую и другие помещения. Рядом со школой появятся стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые площадки. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.