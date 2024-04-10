Строительство новой школы продолжается в Раменском округе

В Раменском округе на улице Высоковольтная продолжается строительство школы, рассчитанной на 550 мест, стройготовность объекта достигла 60%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На строительной площадке задействованы 130 рабочих и три единицы техники. Строители выполняют устройство фасада, работы по монтажу внутренних и наружных инженерных сетей, устройству сетей связи, также ведутся отделочные работы», — говорится в сообщении.

В здании будет три этажа, его площадь превысит 11,2 тысячи квадратных метров. Там разместят блоки начальной, основной и старшей школы с отдельными входными группами, гардеробами, местами для ожидания родителей. В школе появятся учебные классы и лаборатории, помещения для групп продленного дня, кружковые, актовый и спортивные залы, библиотека с медиатекой, столовая и другие помещения. Завершение работ запланировано на конец лета 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.