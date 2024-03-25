Строительство новой школы в Домодедово завершат к началу нового учебного года

Строительство новой школы, рассчитанной на 825 мест, на улице Высотная в Домодедово планируют завершить к началу нового учебного года, ее стройготовность достигла 40%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 120 рабочих ведут работу по монтажу вентиляционных систем и водоснабжения, отделку тех. помещений, кладку стен и перегородок, устройству фасада и монтажу витражных конструкций», — говорится в сообщении.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Образование». В школе будет три этажа, там разместят учебные классы, лаборантские, медблок, спортивные и актовый залы, пищеблок с обеденным залом, библиотечно-информационный центр и другие помещения. Рядом с ней рабочие обустроят стадион с легкоатлетическим сектором, детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.