Строительство новой школы в Котельниках завершат к началу нового учебного года

В микрорайоне Парковый в подмосковных Котельниках продолжается строительство новой школы, рассчитанной на две тысячи мест, работы завершат к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строительство объекта ведется согласно графику. Подрядчик уже приступил к фасадным работам», — говорится в сообщении.

Работы проходят за счет средств бюджета, в них задействованы более 350 рабочих и 15 единиц спецтехники. В школе обустроят учебные кабинеты, актовый зал, столовую, четыре спортзала, библиотеку с читальным залом, лаборатории и мастерские. На прилегающей территории появятся стадион с беговыми дорожками и легкоатлетическим сектором, площадки для командных игр, место для проведения общешкольных мероприятий. Учебное заведение станет первым в новом жилом комплексе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.