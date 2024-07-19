Строительство новой школы завершается на улице Высоковольтной в Раменском округе

В Раменском округе на улице Высоковольтной завершается строительство школы, рассчитанной на 550 мест, стройготовность объекта достигла 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте 206 рабочих и 76 единиц техники. Выполняются наружные отделочные работы — облицовка фасада здания. Одновременно проводятся мероприятия по благоустройству прилегающей территории. <…> Во внутренних помещениях продолжается чистовая отделка, устройство инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Образование», их завершат в 2024 году. В здании будет три этажа, его площадь превысит 11,2 тысячи квадратных метров. Там разместят блоки начальной, основной и старшей школы с отдельными входными группами. В здании обустроят библиотеку с медиатекой, лабораторно-исследовательские комплексы, зоны для индивидуальных и групповых занятий, на прилегающей территории — спортивные и игровые площадки, места для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.