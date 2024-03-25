Строительство новой школы завершается поселке Новый городок под Щелково

В поселке Новый городок городского округа Щелково завершается строительство новой школы, рассчитанной на 550 мест, ее стройготовность превысила 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 50 рабочих и три единицы техники. Завершаются отделочные работы, ведется монтаж внутренних инженерных систем и оборудования. Ведется благоустройство территории», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроектах «Образование». В школе площадью 10,8 тысячи квадратных метров обустроят учебные классы, лаборантские и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовую с пищеблоком и другие помещения. Рядом со зданием разместятся спортивные и игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Завершение работ запланировано на конец лета 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.