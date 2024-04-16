Строительство новой школы завершается в подмосковном Жуковском

В пятом микрорайоне Жуковского продолжается строительство большой современной школы, рассчитанной на 1,1 тысячи мест, рабочие уже приступили к благоустройству территории. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 184 рабочих и четыре единицы техники. Ведутся фасадные, кровельные работы, монтаж инженерных систем, отделка помещений. Подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории к школе — обустройству спортивного ядра и детских игровых площадок, тротуаров и проездов», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Образование» и госпрограммы Московской области. В здании будет четыре этажа, его площадь составит почти 17 тысяч квадратных метров. В нем обустроят учебные классы, лабораторно-исследовательский комплекс, ИT-полигон, библиотечно-информационный центр, мастерские, спортзалы, актовый зал, столовая с пищеблоком. На прилегающей территории рабочие разместят стадион с беговыми дорожками, спортивные площадки, установят детские игровые комплексы. Завершение работ запланировано на конец лета 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.