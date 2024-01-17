Строительство образовательного комплекса «Полет» продолжается в Красногорске
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В микрорайоне Павшинская Пойма городского округа Красногорск продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса «Полет», рассчитанного на 1,7 тысячи мест, его стройготовность составляет 65%. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
«На объекте более 130 рабочих, которые выполняют чистовую отделку помещений и устройство инженерных сетей», — говорится в сообщении.
В комплексе общей площадью более 26,5 тысячи квадратных метров разместят школу и детский сад. Работы планируют завершить до начала нового учебного года.
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