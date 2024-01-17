Строительство образовательного комплекса «Полет» продолжается в Красногорске

В микрорайоне Павшинская Пойма городского округа Красногорск продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса «Полет», рассчитанного на 1,7 тысячи мест, его стройготовность составляет 65%. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.