Строительство образовательного комплекса в Нахабино выходит на финишную прямую

Работы ведутся с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). В новом образовательном учреждении будет четыре этажа, его поделят на два блока. В детском саду разместят групповые помещения с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный залы, в школьном блоке — учебные классы и лаборатории, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивный зал, библиотеку с медиатекой, столовую. Рядом со зданием обустроят площадки для подвижных игр, тихого отдыха и массовых мероприятий, а также спортивное ядро. Завершение работ запланировано на конец лета 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.