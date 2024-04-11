Строительство образовательного комплекса завершается в подмосковном Нахабино

Образовательный комплекс возводят с привлечением средств инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). В нем будет четыре этажа, здание разделят на два блока. В блоке для дошкольников разместят групповые помещения с игровыми и спальными комнатами, музыкальный и физкультурный залы, в школьном — учебные классы и лаборатории, помещения для групп продленного дня, актовый и спортивный залы, библиотеку с медиатекой, столовую. Рядом с ним обустроят площадки для подвижных игр, тихого отдыха и массовых мероприятий, а также спортивное ядро и экологическую тропу с участком для посадки овощей и цветочных растений для занятий начальных классов. Завершение работ запланировано на конец лета 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.