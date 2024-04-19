Строительство одной из самых больших многоуровневых парковок в Подмосковье началось в Люберцах

В Люберцах в одноименном жилом комплексе началось строительство одной из самых больших многоуровневых парковок Подмосковья, она будет рассчитана на тысячу мест. Извещение об этом поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь объекта превысит 30 тысяч квадратных метров, в него также войдут станция технического обслуживания автомобилей, автомойка и магазин непродовольственных товаров. Автомобили можно будет парковать со второго по девятый этажи. Отметим, что ЖК «Люберцы» расположен в 7,5 километра от МКАД вблизи станции метро «Некрасовка». В его составе будет 40 многоквартирных домов, два из которых в стадии строительства, три школы и пять детсадов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.