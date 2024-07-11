Строительство почти шестидесяти социальных объектов началось в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года в Подмосковье началось строительство 58 социальных объектов, в том числе, школ, детских садов, поликлиник и других важных объектов. Извещения об этом поступили в Главное управление государственного строительного надзора Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, на территории 11 округов стартовало строительство 26 школ. Помимо этого, в ведомство поступило 14 извещений о начале строительства детских дошкольных учреждений. В частности, четыре детских сада возведут в Мытищах, три — в Ленинском округе. На территории Красногорска, Люберец, Чехова, Богородского и Пушкинского округов стартовало строительство пяти поликлиник, Красногорска, Балашихи, Мытищ и Воскресенска — новых больниц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.